Fatih'teki Otelde Zehirlenme Vakası: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Emre KURT/ FATİH'te Böcek ailesinin kaldığı otelde 2 kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü. Otelde polis ekipleri inceleme yapıyor.

Almanya'dan İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde kalırken, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden, anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin kaldığı Fatih'teki otel de bugün iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Otelde inceleme yapılıyor.