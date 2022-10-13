Fatih'te yolcuya yumruk atan İETT şoförünün sertifikası iptal edildi Güncel Haberler FATİH'te yolcuya yumruk atan İETT otobüsü şoförünün sertifikasının iptal edildiği bildirildi. FATİH'te yolcuya yumruk atan İETT otobüsü şoförünün sertifikasının iptal edildiği bildirildi. Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Pazartekke otobüs durağında yaşandı. İddiaya göre, İETT otobüsüne binen bir yolcu şoföre Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini sordu. Şoförün "görmüyor musun, orada yazıyor" şeklinde tepki gösterdiği yolcu cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı. Kayıt aldığını gören şoför de yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü. Şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti. Öte yandan, doktor olan yolcunun yediği yumruklar sonrası hastaneden darp raporu alarak, sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi. ŞOFÖRÜN SERTİFİKASI İPTAL EDİLDİOlaya karışan şoförle ilgili açıklama yapan İETT Genel Müdürlüğü şoförün sertifikasının iptal edildiğini duyurdu. İETT'ye ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yolcuya yönelik kaba davranışta bulunan Özel Halk Otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilmiş; şoför, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan men edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cevizlibağ Fatih İETT Güncel Haberler

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