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Fatih'te Kentsel Dönüşümde Kısmi Çökme: 2 Yaralı

Fatih'te Kentsel Dönüşümde Kısmi Çökme: 2 Yaralı
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Fatih'te kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina kısmen çöktü. Kepçe merdiven boşluğuna düştü, operatör ve bir işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bitişik bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

FATİH'te kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina kısmen çöktü. Yıkım çalışması yapan kepçe, merdiven boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaatta çalışan kepçe operatörü ile bir işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bitişiğinde bulunan bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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