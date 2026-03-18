İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda yankesicilik yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Fatih'te, Sultanahmet Meydanı'nda yankesicilik yapan 2 kadın şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat'ta Sultanahmet Meydanı'nda şüpheli iki kadının, bir kişinin dalgınlığından faydalanarak çantasını örtüp el çabukluğuyla bir miktar para çaldığını tespit etti.

Ekipler, olay yerinden kaçmak isteyen şüpheliler G.T. (26) ve S.Ç'yi (30) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, K.U'nun çantasından çaldıkları 8 bin 400 lira bulunarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, "yankesicilik" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yankesicilik anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.