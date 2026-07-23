Haberler

Fatih'te bir kişinin cüzdanını "yankesicilik" yöntemiyle çalan 2 çocuk şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te bir kişinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan ve 98 ile 189 arasında suç kaydı bulunan 17 ve 16 yaşındaki iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Fatih'te bir kişinin cüzdanını çaldıkları tespit edilen ve birçok suç kaydı bulunan çocuk yaştaki 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz'da Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi'nde yürüyen bir kişinin çantasındaki cüzdanının çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Cüzdanı "yankesicilik" yöntemiyle çantadan aldıkları belirlenen A.B. (17) ve A.K. (16), polis ekiplerince Fatih'te yakalandı.

Şüphelilerden A.B'nin 98 suç kaydının bulunduğu ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, A.K'nin ise 189 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin üst aramasında, mağdura ait cüzdan ile döviz ve banka kartları ele geçirildi.

Bulunan eşya sahibine teslim edilirken, Fatih Çocuk Büro Amirliğince adliyeye sevk edilen A.B. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hrsızlık anı ve şüphelilerin yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, turistin arkasından gelen 2 şüphelinin el çabukluğuyla çantadaki cüzdanı alıp uzaklaştığı ancak polis ekiplerince durdurularak yakalandıkları anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta son 15 günde 7. zam! Benzin 70 liraya dayandı

Zam yağmuru dinmiyor! Son 15 günde tam 7 kez fiyatlar arttı
Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler

Gazeteciye restoranda kanlı infaz
Ailesi şokta! Arjantin finalde kaybedince canına kıydı

Aile şokta! Genç adamın intihar nedeni isyan ettirecek cinsten
Tarlada uyuyan çiftçinin gömleğine kobra girdi! Arkadaşları zamanla yarıştı

Tarlada uyurken kabusu yaşadı
Kene kabusu büyüyor! Ölü sayısı çift haneye çıktı

Kabus büyüyor! Ölü sayısı çift haneye çıktı
İşkence detayları dosyada: Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Adana Otogarı’nın kamulaştırma davası, şehit ailesini mağdur etti

Tüm birikimlerine 500 bin teklif ettiler! Şehit ailesinin isyanı büyük