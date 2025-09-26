Fatih'te Turistlere Uygunsuz Gösteri Yapan Kişi Gözaltına Alındı

Fatih'te bir eğlence mekanında turistlere "gösteri" adı altında uygunsuz hareketlerde bulunduğu belirlenen kişi, "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Fatih Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, eğlence mekanında turistlere yönelik yapılan uygunsuz gösterilerle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Görüntülerin kaydedildiği belirlenen Cankurtaran'daki eğlence mekanına yönelik denetimde, müşterilere nargile ve açık alkol sunumu yapıldığı belirlendi.

Görüntülerde turistlere yönelik uygunsuz gösteriler yaptığı tespit edilen H.Ç. (39) "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı.

Sahibine toplam 120 bin 482 lira idari para cezası kesilen eğlence mekanı, ruhsatı iptal edilerek mühürlendi.