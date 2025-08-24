Fatih'te Turistin Cüzdanını Çalan Hırsız Suçüstü Yakalandı

Sultanahmet Tramvay Durağı'nda, turistin cüzdanını çalan zanlı, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak tutuklandı. Daha önce hırsızlık suçlarından kaydı bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Fatih'te tramvay durağında turistin cüzdanını çalarken polis ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sultanahmet Tramvay Durağı'nda Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.

Tramvaya binmek üzere olan bir turistin cüzdanını çalan zanlı, ekiplerce suçüstü yakalandı.

Emniyete getirilen zanlı İ.T'nin "hırsızlık" suçlarından daha önce kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlının polis ekiplerince suçüstü yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
