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Fatih'te turistin çantasını çalan şüpheli yakalandı

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Fatih'te bir otelin restoranında kahvaltı yapan turistin çantasını çalan Cezayir uyruklu şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 1750 avro ele geçirildi.

Fatih'te bir otelin restoranında kahvaltı yapan turistin çantasını çaldığı belirlenen Cezayir uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Emin Sinan Mahallesi'ndeki bir otelin restoranında kahvaltı yapan yabancı uyruklu turistin, içinde 1350 avro, pasaport ve kartlarının bulunduğu çantasının çalındığı ihbarına ilişkin çalışma yaptı.

Saha çalışması yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin Cezayir uyruklu T.B. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, Beyoğlu'daki Boğazkesen Caddesi'nde ekiplerce yakalanırken, üst aramasında 1750 avro ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
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