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Fatih'te turiste sarkıntılık yapan şüpheli gözaltına alındı

Fatih'te turiste sarkıntılık yapan şüpheli gözaltına alındı
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Emre KURT/İSTANBUL Fatih'te sahilde yürüyüş yapan turiste sarkıntılık yaptığı tespit edilen şüpheli, Esenler'de gözaltına alındı.

Emre KURT/İSTANBUL Fatih'te sahilde yürüyüş yapan turiste sarkıntılık yaptığı tespit edilen şüpheli, Esenler'de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine inceleme başlattı. Rusya'dan gelen bir kadının Fatih Cankurtaran saihilinde yürürken arkadaşına cep telefonu kamerasıyla çektirdiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde bir kişinin kadının peşinden gittiği ve sarkıntılık yaptığı görülüyor. Yapılan inceleme sonucunda görüntüdeki şüphelinin E.K. (31) olduğu tespit edildi. E.K. (31) Esenler'de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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