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Fatih'te Tramvayın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Fatih'te Tramvayın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
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Fatih Haseki'de yolun karşısına geçerken tramvayın çarpması sonucu yaralanan Fatma K. (52), hastanede tedavi sırasında yaşamını yitirdi.

Fatih'te tramvayın çarpması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fatih Haseki'de 22 Nisan'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarpması sonucu yaralanan Fatma K. (52), tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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