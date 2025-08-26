Fatih'te Sürücü, Taksiciyi Darbetti
İstanbul Fatih Aksaray'da trafikte yaşanan tartışmada bir sürücünün taksiciyi darbetmesi sonucu gözaltına alındı. Şüpheli, belirtilen zorunluluklara uymadığı ve saygısızca araç kullandığı gerekçesiyle para cezası aldı.
Fatih'te trafikte tartıştığı taksiciyi darbeden sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 20 Ağustos'ta, Fatih Aksaray'da trafikte çıkan tartışmada araç sürücüsünün taksiciyi darbetmesine ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçti.
Araç plakasından kimliği tespit edilen şüpheli Y.Ç. (27) ekiplerce belirlenen adreste gözaltına alındı.
Şüpheli sürücüye "trafikte belirtilen zorunluluklara uymamak", "yayanın trafiği aksatacak hareketlerde bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası kesildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.