Fatih'te Sürücü, Taksiciyi Darbetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih Aksaray'da trafikte yaşanan tartışmada bir sürücünün taksiciyi darbetmesi sonucu gözaltına alındı. Şüpheli, belirtilen zorunluluklara uymadığı ve saygısızca araç kullandığı gerekçesiyle para cezası aldı.

Fatih'te trafikte tartıştığı taksiciyi darbeden sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 20 Ağustos'ta, Fatih Aksaray'da trafikte çıkan tartışmada araç sürücüsünün taksiciyi darbetmesine ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçti.

Araç plakasından kimliği tespit edilen şüpheli Y.Ç. (27) ekiplerce belirlenen adreste gözaltına alındı.

Şüpheli sürücüye "trafikte belirtilen zorunluluklara uymamak", "yayanın trafiği aksatacak hareketlerde bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Komisyon kurulduktan sonra bir ilk! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

Komisyon kurulduktan sonra bir ilk! DEM Parti'den İmralı hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.