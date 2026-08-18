Fatih'te seyir halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te seyir halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatih'te seyir halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kennedy Caddesi Avrasya Tüneli istikametinde ilerleyen panelvanın ön kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracı sağ şeride çekti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.
Çalışmalar sırasında orta şeridi bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA