Fatih'te Sahilde Sıkışan Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Fatih'te sahilde düşen telefonunu almaya çalışırken kayalıkların arasına sıkışan 17 yaşındaki genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul İtfaiyesi sosyal medya hesabından kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Fatih'te, sahilde düşen telefonunu almaya çalışırken kayalıkların arasına sıkışan genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenikapı sahilinde kayalıkların arasına bir kişinin sıkıştığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, çalışma başlatarak 17 yaşındaki genci kurtarmak için önce kayaları kaldırdı.
Bulunduğu yerden çıkarılan genç, hastaneye götürüldü.
Bu arada, İstanbul İtfaiyesi sosyal medya hesabından kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.