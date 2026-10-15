Fatih'te sağanakta esnafın akıntıya kapılmaktan kurtulduğu anlar kamerada kaldı

FATİH'te etkili olan sağanak nedeniyle dükkanlarına yağmur suyu girmesini engellemeye çalışan esnaf, akıntıya kapılmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu Fatih'in Tahtakale semtinde esnaf, iş yerlerine yağmur suyu girmemesi için önlem almaya çalıştı. Dükkanlarının önünde biriken sulara karşı harekete geçen esnaf, suyun içeri girmesini engellemek için kendi imkanlarıyla yoğun çaba harcadı. Sağanağın etkisini artırmasıyla iş yerlerinin önünde biriken sular, esnafa zor anlar yaşattı. Yağmur sularının dükkanlarına ulaşmasını önlemek isteyen esnaf, suyu uzaklaştırmak ve dükkan girişlerinde önlem almak için uğraştı. Bu sırada esnafın akıntıya kapılmaktan son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı