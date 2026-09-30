Fatih'te psikolojik danışmanlara yönelik 30 Eylül etkinliği düzenlendi

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Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Fatih Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) koordinasyonunda, 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan psikolojik danışmanlara yönelik etkinlik düzenlendi.

Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, okullarda görev yapan psikolojik danışmanlar kahvaltıda bir araya geldi.

Program kapsamında katılımcılara sürpriz hediyeler verildi, pasta kesildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Dinçer, psikolojik danışmanlık alanı ve tarihçesi hakkında konuşma yaptı.

Etkinliğe, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Engin Poyraz ve Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Fatih Çepni de katıldı.

Program kapsamında kano etkinliği ve ejderha sandal gezisi de gerçekleştirilirken, etkinlikler gün boyunca devam etti.

Kaynak: AA