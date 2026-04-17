Fatih'te yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Fatih'te Haseki Sultan Mahallesi'nde park halindeyken çıkan yangında bir hafif ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Haseki Sultan Mahallesi Münif Paşa Sokak'ta park halinde bulunan 34 DRV 140 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel