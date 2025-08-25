Fatih'te Ölü Bulunan Hollandalı Ailenin Gıda Zehirlenmesi Olayında 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Fatih'te bir otel odasında ölü bulunan Hollandalı aileye yönelik gıda zehirlenmesi şüphesiyle, yemek yedikleri işletmelerin sahipleri gözaltına alındı. 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, birine ev hapsi, diğerlerine adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararı verildi.

Fatih'te bir otel odasında ölü bulunan Hollandalı ailenin iki çocuğunun ve babasının yemek yediği işletmelerin sahipleri gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i hakkında ev hapsi kararı verilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Ağustos 2025 tarihinde Saraç İshak Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Hollanda'dan tatil için gelen Rashid Mohammed Ajoeb, oğullarıyla birlikte 20 Ağustos'ta Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki farklı iş yerinde yemek yedi ve içecek içti. Bir süre sonra rahatsızlanan baba ve oğulları ertesi gün otelden hiç çıkmadı. Otel görevlileri, 22 Ağustos sabahı odadan sesler gelmesi üzerine içeri girdiklerinde iki çocuğu hareketsiz, babayı ise fenalaşmış halde buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, çocukların hayatını kaybettiğini belirlerken, baba ise gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİ AYRI İŞLETMEDEN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, ailenin yemek yediği işletme sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak gözaltına alındı. Alınan numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden E.K.'ye ev hapsi, diğer şüphelilere de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
