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Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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İstanbul Fatih'te bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda 49 kilo 250 gram metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

FATİH'te bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda 49 kilo 250 gram metamfetamin ile uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 20 Temmuz'da Fatih'te belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 42 kilo 450 gram sıvı metamfetamin, 6 kilo 800 gram metamfetamin, 3 kilo 400 gram katkı maddesi ile 3 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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