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İstanbul'da motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü

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İstanbul Fatih'te bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, yan binaya sıçradı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılırken, motosikletler kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan motosiklet dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak yan binaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tamirhanedeki motosikletler kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri de yangının nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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