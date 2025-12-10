Fatih'te motosiklet sürücüsünün tartıştığı kişinin aracına tekme atması kamerada
Fatih'te motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı otomobilin kapısına tekme atarak saldırıda bulundu. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsünün cep telefonunu alan motosiklet sürücüsü, telefonu fırlatarak olay yerinden uzaklaştı.
Fatih'te motosiklet sürücüsünün trafikte tartıştığı kişinin otomobiline tekme atması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Millet Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran motosiklet ile otomobilin sürücüleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü yan tarafında bulunan otomobilin kapısına birkaç kez tekme attı.
Motosiklet sürücüsü, ardından otomobilinin kapısını açan sürücünün cep telefonunu alıp fırlattı.
Olayın ardından motosiklet sürücüsü bölgeden uzaklaştı.
Yaşananlar, trafikte aracıyla bekleyen bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel