Haberler

Fatih'te motosiklet sürücüsünün tartıştığı kişinin aracına tekme atması kamerada

Fatih'te motosiklet sürücüsünün tartıştığı kişinin aracına tekme atması kamerada Haber Videosunu İzle
Fatih'te motosiklet sürücüsünün tartıştığı kişinin aracına tekme atması kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı otomobilin kapısına tekme atarak saldırıda bulundu. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsünün cep telefonunu alan motosiklet sürücüsü, telefonu fırlatarak olay yerinden uzaklaştı.

Fatih'te motosiklet sürücüsünün trafikte tartıştığı kişinin otomobiline tekme atması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Millet Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran motosiklet ile otomobilin sürücüleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü yan tarafında bulunan otomobilin kapısına birkaç kez tekme attı.

Motosiklet sürücüsü, ardından otomobilinin kapısını açan sürücünün cep telefonunu alıp fırlattı.

Olayın ardından motosiklet sürücüsü bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar, trafikte aracıyla bekleyen bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
title