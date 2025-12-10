Fatih'te motosiklet sürücüsünün tartıştığı kişinin aracına tekme atması kamerada

Fatih'te motosiklet sürücüsünün trafikte tartıştığı kişinin otomobiline tekme atması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Millet Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran motosiklet ile otomobilin sürücüleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü yan tarafında bulunan otomobilin kapısına birkaç kez tekme attı.

Motosiklet sürücüsü, ardından otomobilinin kapısını açan sürücünün cep telefonunu alıp fırlattı.

Olayın ardından motosiklet sürücüsü bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar, trafikte aracıyla bekleyen bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.