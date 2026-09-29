Fatih'te metruk tarihi ahşap binanın üst katı sağanak ve fırtınada kısmi çöktü

Fatih'te metruk tarihi ahşap binanın üst katı sağanak ve fırtınada kısmi çöktüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokağı'ndaki 2 katlı tarihi ahşap binanın üst katında sağanak ve fırtına nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Daha önce demir saclarla çevrilen metruk binada kimsenin bulunmadığı belirlenirken ekipler çevreye emniyet şeridi çekti.
Fatih'te metruk haldeki tarihi ahşap binada kısmi çökme meydana geldi.
Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokağı'ndaki 2 katlı tarihi binanın üst katında sağanak ve fırtına nedeniyle kısmi çökme oldu.
İhbar üzerine,olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, daha önceden etrafı demir saclarla çevrilen binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi.
Ekipler, binanın çevresine emniyet şeridi çekerek önlem aldı.
Kaynak: AA