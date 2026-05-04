Fatih'te market deposunda çıkan yangın söndürüldü; 12 kişi tahliye edildi /

FATİH'te zincir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Marketin bulunduğu 5 katlı binada mahsur kalan 1'i çocuk 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Cibali Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki zincir marketin deposunda saat 10.00 sıralarında çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden pazar esnafı, yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Caddede pazar kurulması nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Pazarcılar, tezgahlarını kaldırarak ekiplerin geçişine yardımcı oldu. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken üst katlarda mahsur kalan 1'i çocuk 12 kişiyi merdivenli araçla kurtardı. Kurtarılan bir kadın, eşinin evde olduğunu ve telefonla ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, belirtilen kata çıkarak Mehmet Sıtkı Erdoğdu'yu bulunduğu daireden kurtardı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, bir market çalışanının gözyaşlarını tutamadığı anlar kameraya yansıdı. Öte yandan yangın sırasında pazara alışverişe gelen bir kişinin, çalışmaları izlerken patlıcan satın alması dikkat çekti.

'UYUYORDUM, EŞİM UYANDIRDI'

Yangın sırasında evinde uyuyan Mehmet Sıtkı Erdoğdu, "Uyuyordum, eşim arayıp uyandırdı. Uykum çok ağır, depremde bile uyanmadım" dedi.

'PAZARCILAR OLMASA BURASI YANARDI'

Dumanı fark ederek yangına müdahale eden pazar esnafı Tuncay Ege ise, "Pazarcı esnafının emeği çok. Depodan duman geliyordu. 5 dakika içinde müdahale ettik. Pazarcılar olmasa burası yanardı" diye konuştu.

