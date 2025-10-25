Fatih'te Kuvvetli Yağış Sonrası Yol Çöktü ve Taksi Ters Döndü

Fatih'te kuvvetli sağanak nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nda çökme meydana geldi.

Gece saatlerinde kentin bazı kesimlerinde etkili olan sağanak, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde çökmeye neden oldu.

Oluşan çukura düşmemek için manevra yaparken kontrolden çıkan A.Y. (62) idaresindeki 34 TKH 16 plakalı taksi ters döndü.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla otomobilin içerisinden çıkarılan taksici A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ters dönen taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çökmenin meydana geldiği bulvarda başka kazaların olmaması için ekiplerce geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Yolun bu kısmı trafiğe kapatılırken, itfaiye, İSKİ, Fatih Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince çöken kısmın doldurulması için çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Öte yandan Turgut Özal Millet Caddesi'nde bir otomobil sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı.

Otomobiliyle suyun içerisinde bekleyen sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.