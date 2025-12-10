Haberler

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü Haber Videosunu İzle
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'e tartıştığı kiracısı tarafından kalbinden silahla vurulan Recep Hakan Emül hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Kiracı-ev sahibi tartışması vahşetle bitti. İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta güpegündüz cinayet işlendi.

KİRACISI TARAFINDAN KATLEDİLDİ

İddiaya göre, iş yerinin önünde kiracısı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Recep Hakan Emül, kiracısı tarafından vuruldu. Göğsünden silahla vurulan Emül ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan Recep Hakan Emül, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Recep Hakan Emül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

"YERDE YATIYORDU, KALBİNDEN VURULMUŞTU"

Evinde yemek yediği sırada silah sesi duyduğunu söyleyen Recep Hakan Emül'ün komşusu Göksel Önal, "Önce çocukların torpil patlattığını sandık. Dışarı çıktığımda yıllardır tanıdığımız arkadaşımız, komşumuz Hakan yerde yatıyordu. Kalbinden vurulmuştu. Ne olduğunu anlayamadık. Söylenenlere göre kiracısı tarafından vurulmuş. Kiracısının eşini alıp karakola götürdüler, vuran kişi ise yakalanmadı. Başka yaralı yoktu. Komşu, öldüğünü söyledi ama biz emin olamadık. Kalbinden vurulmuştu" dedi.

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
Öğrencilerden örnek davranış: Aldıkları suyu kameraya gösterip parasını bıraktılar

Sizi yetiştiren anne-babaya helal olsun
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
title