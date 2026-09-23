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Fatih'te kesilen ağacın yerine Fatih Belediyesi 7 metre boyunda manolya dikti

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Fatih Nuruosmaniye Caddesi'nde kesildiği iddia edilen 6 metre boyundaki gümüşi ıhlamur ağacının yerine Fatih Belediyesi ekipleri 7 metre boyunda manolya dikti. Gövde çapı 30-35 santimetre olan ağacın yerine dikilen yeni ağacın gövde çapının 35-40 santimetre olduğu belirtildi.

Fatih'te kuyumcu dükkanının önünde kesilen ağacın yerine belediye ekiplerince daha büyük bir ağaç dikildi.

Nuruosmaniye Caddesi'nde bulunan ağacın bir iş yeri sahibi tarafından kesilmesinin ardından Fatih Belediyesi ekipleri aynı yere daha büyük ağaç dikti.

Ekipler, kesilen 6 metre boyundaki gümüşi ıhlamur ağacının bulunduğu noktaya 7 metre boyunda manolya ağacı dikti.

Gövde çapı 30-35 santimetre olan ağacın yerine dikilen yeni ağacın gövde çapının ise 35-40 santimetre olduğu belirtildi.

Çalışmayla kesilen ağacın bulunduğu alan yeniden yeşillendirildi. Bölgeye daha büyük ve gelişmiş bir ağaç kazandırıldı.

Ne olmuştu?

Fatih Nuruosmaniye Caddesi'nde bulunan bir iş yeri sahibi dükkanının görünürlüğünü engellediği iddiasıyla Fatih Belediyesi ekiplerinin diktiği ağacı testereyle kesmiş, ekipler konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Kaynak: AA
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