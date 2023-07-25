FATİH'te Kadınlara Yangın Tüpü Sıkan Şüpheliler Yakalandı

FATİH'te kadınlara yangın tüpünü sıkarak kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve adli işlemler için adliyeye sevk edilecekler.

FATİH'te kadınlara yangın tüpünü sıkarak kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Sosyal medya üzerinde bir otomobilden yolda yürüyen kadınların üzerine yangın tüpü sıkılan görüntülerin yayılması üzerine soruşturma açıldı.Polis şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Savcılığın haklarında kasten yaralama suçundan işlem yapılması istediği şüpheliler yakalandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin göz altına aldığı Kemal K., Oğuzhan K. ve Ebru Y.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.