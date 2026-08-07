Fatih'te Telefon Hırsızı Esnaf ve Temizlik Görevlisinin Müdahalesine Rağmen Kaçtı

FATİH'te tramvayda bir vatandaşın telefonunu çalıp kaçtığı öne sürülen şüpheliyi, sokaktaki bir esnaf ve temizlik görevlisi durdurmaya çalıştı. Şüpheli tüm müdahalelere rağmen kaçmayı başarırken, esnafın şüpheliyi durdurmak için çelme taktığı, temizlik görevlisinin ise süpürgeyle vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mimar Hayrettin Mahallesi Sinekli Medrese Sokakta 5 Ağustos Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, tramvaydaki yolculardan birinin telefonunu çalarak kaçan şüpheli ara sokağa girdi. Ara sokakta kaçmaya çalışan şüpheliye bir esnaf çelme taktı. Fatih Belediyesi'nde temizlik görevlisi olan Burhan Yavuz ise süpürge ile vurdu. Ancak şüpheli, darbelere rağmen kaçıp kayıplara karıştı. Şüphelinin koşarak sokağa girdiği ve esnaf ile çalışanın onu engellemeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'ESNAF ÇELME TAKTI, BENDE ÖNÜNDE DURDUM'

Temizlik görevlisi Burhan Yavuz, "Sabah saatlerinde temizlik yaparken sesler geldi. 'Yakalayın, hırsız' diye. Adam bize doğru koşmaya başladı. Esnaf çelme taktı, bende önünde durdum. Ani refleks ile süpürgeyi kafasına vurdum. Hafif bir afalladıktan sonra kaçtı. Elini, beline atınca üzerinde bir şey olur diye çekildik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı