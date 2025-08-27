Fatih'te İnşaat Malzemeleri Satan İş Yerinde Erkek Cesedi Bulundu

FATİH'te inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri durumu ihbar etti. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde, iş yerinin içindeki kuyuda erkek cesedi bulundu. Cesedin yaklaşık 8 gündür kayıp olan Sedat Dereli'ye ait olduğu tespit edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Olay akşam saatlerinde Cibali Mahallesi Cibali Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemesi ve kum satan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasında iş yerindeki kuyu içerisinde erkek cesedi olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, cesedin 8 gündür kayıp olarak aranan Sedat Dereli'ye ait olduğu belirlendi. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.