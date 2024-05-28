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Fatih'te İHH Gençlik Üyeleri Filistinliler İçin Dua Etti

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Fatih'te İHH Gençlik üyeleri İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinliler için dua etti. Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen grup, burada akşam namazını kıldıktan sonra İsrail ordusunun saldırısı sonucu Refah kentinde yerinden edilen Filistinliler için dua etti. Duanın ardından kalabalık dağıldı.

Fatih'te, İHH Gençlik üyeleri İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinliler için dua etti.

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen grup, burada akşam namazını kıldıktan sonra İsrail ordusunun saldırısı sonucu Refah kentinde yerinden edilen Filistinliler için dua etti.

Duanın ardından kalabalık dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Saraçhane Parkı Gençlik İsrail Refah İHH İnsan Hakları Politika Dünya Güncel Haberler

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