Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

Güncelleme:
Fatih'te bir İETT otobüsü, dönüş yaparken 22 yaşındaki A.C.'ye çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı kadın yaralandı.

Pazartekke Tramvay Durağı mevkisinde dönüş yapan Y.Y. idaresindeki 34 TP 5536 plakalı İETT otobüsü, A.C'ye (22) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
