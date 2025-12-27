Haberler

Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı

İETT otobüsü, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki bir kişiye çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsü yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Yere düşerek başından ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, 25 Aralık Perşembe günü saat 15.45 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 TP 9771 plakalı İETT otobüsü, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 70 yaşındaki bir kişiye çarptı. Yere savrularak başından ağır yaralanan yaya, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförünün ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kaza sonrası yaralının yerde yattığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
