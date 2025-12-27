Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
İETT otobüsünün çarptığı yayaya ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı kişi ağır yaralandı.
Fevzipaşa Caddesi'nde 25 Aralık'ta yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye 34 TP 9771 plakalı İETT otobüsü çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan söz konusu yayaya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan yayayı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza sonrası yayanın yerde yatması ve çevredeki vatandaşların müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel