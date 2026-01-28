Haberler

FATİH'te Çinli Turiste Saldırı: Gözaltına Alındı

Fatih'te hanutçuluk yapan bir genç, tartıştığı Çinli turisti darbetti. Olay sonrası polis olay yerine gelerek şüpheliyi gözaltına aldı.

FATİH'te hanutçuluk yapan bir kişi tartıştığı Çinli turisti darbetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli F.B. (19) hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı.

Olay, dün saat 17.15 sıralarında Mahmutpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddede hanutçuluk yapan F.B. ile Çinli olduğu öğrenilen turist arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada F.B., turisti darbetti. Çevredekiler yumruklu saldırıyı ayırmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheli F.B.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken F.B. hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
