Haberler

Fatih'te Gürcistan plakalı otomobil servis minibüsüne çarptı, sürücü kaçtı

Fatih'te Gürcistan plakalı otomobil servis minibüsüne çarptı, sürücü kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te Gürcistan plakalı bir otomobil, önünde seyreden servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçtı. Polis kaçan sürücüyü arıyor.

Fatih'te Gürcistan plakalı otomobil, önünde seyreden servis minibüsüne çarptı. Kazada minibüs şoförü hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gürcistan plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 LSN 122 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs şoförü hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan servis minibüsü şoförüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza yapan araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik

Trump resmi adımı attı! Ortalık yangın yerine dönecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş, Mattersburg'u İlhan Fakılı'nın golüyle geçti

Beşiktaş'ın yeni yıldızından ilk maçında şahane gol ve galibiyet
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza
Trossard'ın menajerinden Fenerbahçe için açıklama

Menajerinden F.Bahçe için açıklama!
Brezilyalı efsane Dunga'dan Türkiye itirafı

Brezilyalı efsane'den Türkiye itirafı
CHP Niğde İl Başkanlığı’nda yeni yönetim polis eşliğinde geldi, binaya sokulmadı

CHP'de tansiyon yine tavan: Yeni yönetim arkasına bakmadan gitti
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi