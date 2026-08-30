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Fatih'te aile trajedisi: 3 kişi öldü

Fatih'te aile trajedisi: 3 kişi öldü
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Fatih'te Mehmet Ali Yıldırım (72), eşi ve kızıyla tartıştıktan sonra silahla ateş ederek ikisini öldürdü ve ardından intihar etti. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Çift arasında yaklaşık 3 aydır geçimsizlik olduğu ve Yıldırım'ın psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

FATİH'te aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Mehmet Ali Yıldırım (72), eşi Söhöyla Yıldırım (61) ve kızı Elif Gülşah Yıldırım'ı (27) öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Gül Dede Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Yıldırım ile eşi ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine silahını çıkaran Yıldırım, eşi Söhöyla Yıldırım ve kızı Elif Gülşah Yıldırım'a ateş etti. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Mehmet Ali Yıldırım ile eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandığı, bu nedenle Söhöyla Yıldırım'ın bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos cuma günü ise İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Mehmet Ali Yıldırım'ın bir süredir uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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