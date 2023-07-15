Fatih'te döviz bürosundan çıkan yabancı uyruklu şahıs bacağından vurulup gasbedildi

Fatih'te döviz bürosundan çıkan yabancı uyruklu kişi, kendisini takip eden motosikletli iki kişi tarafından gasbedildi. 10 bin doları gasbedilen kişi hırsızlara direnince bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Fatih'te döviz bürosundan çıkarken motosikletli iki kişi tarafından 10 bin doları gasbedilen yabancı uyruklu şahıs, hırsızlara direnince bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

MOTOSİKLETLİ KİŞİLERİN GASBINA UĞRADI

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Fatih Haseki Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Vail Halil, bir döviz bürosundan aldığı 10 bin dolarla yürüdüğü sırada, arkasından gelen motosikletli iki kişi tarafından gasbedildi.

HIRSIZLARA DİRENİNCE BACAĞINDAN VURULDU

Şüpheliler Halil'in çantasını alıp kaçmaya çalıştı. Hırsızlar, daha sonra kendilerine direnen Vail Halil'i bacağından vurdu ve çantayı da çalarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu esnada silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.