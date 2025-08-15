Fatih'te Dolandırıcılık: 70 Yaşındaki Kadın 2 Milyon Lira Ziynet Eşyasını Kaybetti

Fatih'te kendisini polis olarak tanıtan ve 70 yaşındaki kadının yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını bıçakla gasbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde evinde oturan 70 yaşındaki H.A'yı tanımadığı numaradan arayan bir kişi, "Oğlun kuyumcu soygununa karıştı. Senin elinde ne varsa hazırla. Polis ekipleri olarak almaya geleceğiz." dedi.

Bunun üzerine H.A, 50 yıl boyunca biriktirdiği yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çıkararak, eve gelen ve kendisine bıçak gösterip tehdit eden şüpheliye verdi.

Şüphelinin talebi üzerine bankaya giden ve kredisi onaylanmayan H.A, eve dönüp oğlunu aradığında dolandırıldığını fark etti.

Mağdur kadın ve oğlunun şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA muhabirine olaya ilişkin açıklama yapan H.A, "Dün telefon ettiler. Benim ve kardeşlerimin ismini söylediler. Ben de dolandırıcı olabileceklerini söyledim. Kuyumcu soyulduğunu ve oğlum Ferhat'ın da şüpheli olduğunu söylediler. Bana kaç bileziğim olduğunu sordular. Ben de '10 bileziğim, 1,5 metre zincirim, yüzüğüm var, bir de taşlı yüzüğüm var.' dedim. Onlara Ferhat'ın sesini duymak istediğimi söyledim. Onlar da Ferhat ifadesini verdi burada oturuyor, dediler." ifadelerini kullandı.

Telefondaki kişinin oğlunun konuşmasının yasak olduğunu, eve sivil polis göndereceğini söylediğini belirten H.A. "Kapıya gittiğimde kırmızı şapkalı, beyaz tişörtlü biri kendiliğinden içeri girdi, ben de korktum. İçeri girip bir anda 'Hani teyze altınlar, nerede?' dedi. Ben de Ferhat'ı sordum. Bir anda bıçak çıkartınca korktum. Bıçağın boyutunu hiç görmeden korktuğum için kolumdaki bilezikleri ve zincirleri verdim. 2 milyonluk altındı onlar." diye konuştu.

H.A, yaşadığı bu olayın ardından şüphelinin kendisini bankaya göndererek 300 bin liralık kredi çekmesini istediğini, bu durumdan şüphelendiğini, oğlunu aradığını ve altınları verdiği için oğlunun kendisine kızdığını anlattı.