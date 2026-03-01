Haberler

Fatih'te cipin bariyerlere çarptığı anlar kamerada
Fatih'te meydana gelen kazada, yolda ilerleyen bir cip bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay anı araç kamerasına yansıdı.

FATİH'te yolda ilerleyen cip bariyerlere çarparak kaza yaptı.1 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kennedy Caddesi Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü istikametinde ilerleyen cip bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip devrildi. Kaza sonrası yoldan geçenler sürücünün yardımına koşarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan cip çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı. Yolda ilerleyen cipin bariyerlere çarparak devrildiği anlar araç kamerasına yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
