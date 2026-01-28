İstanbul'da Çinli turisti darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyede
İstanbul Fatih'te, bir Çinli turisti darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 19 yaşındaki F.B. adliyeye sevk edildi. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmutpaşa Caddesi'nde bir turistin darbedildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Çalışmalarda, Çinli turisti darbeden şüphelinin F.B. (19) olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, turistin darbedilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel