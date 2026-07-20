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Fatih'te çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

Fatih'te çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı
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Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederken bir itfaiye eri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürülürken, nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

FATİH'te 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, çalışmalar sırasında yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Şehsuvar Bey Mahallesi Işıl Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada bulunanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye eri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Binada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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