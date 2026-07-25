Haberler

Fatih'te çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli kamerada

Fatih'te çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FATİH’te çalıştığı kuyumcudan piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 300 tam altın çalan İbrahim K. (29) polis tarafından yakalandı.

FATİH'te çalıştığı kuyumcudan piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 300 tam altın çalan İbrahim K. (29) polis tarafından yakalandı. Çalınan altınların 282 tanesi sahibine teslim edilirken, şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin altınları çaldığı ve başka bir kuyumcuda bir kısmını bozdurduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih'te 22 Temmuz'da bir kuyumcudan 300 tam altın çalındı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerini izlediklerinde altınların iş yeri çalışanı tarafından çalındığını tespit etti. Şüphelinin bölgede yaşanan elektrik kesintisi sırasında iş yerinin tenha olmasını fırsat bilerek 300 tam altını çaldığı belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada olayın ardından işe gelmeyen şüpheli İbrahim K.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Yaptığı hırsızlığı itiraf eden şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada çalınan tam altınların 282 tanesi ve 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüphelinin borçları nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri, İbrahim K.'nın çaldığı altınların bir kısmını başka bir kuyumcuda bozdurduğu anların görüntüsüne ulaştı.

Şüpheli İbrahim K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, altınlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar

Gözler ondaydı! İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi
Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler

Arda Güler'e büyük ihanet! Dünya yıldızları neler yapmış neler
Hadise de Sedat Peker'e özendi

Hadise de Sedat Peker'e özendi
İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı

300 tam altın kayboldu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü otomobili biçti
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu

Mansur Yavaş'tan sürpriz Özgür Özel hamlesi
Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

İki ülke felaketi yaşıyor! 130 bin kişi için tahliye kararı