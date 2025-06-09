Fatih'te Balkon Demirleri Koptu, Bir Kişi Yaralandı
Aksaray Mahallesi'nde yorgan asmaya çalışan bir kişi, balkon demirlerinin kopması sonucu 3'üncü kattan düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Fatih'te bir kişi, yorgan asmaya çalışırken balkon demirlerinin kopması sonucu 3'üncü kattan düşerek yaralandı.
Aksaray Mahallesi Sulu Bostan Sokak'ta dün akşam bir kişi, 3'üncü kattaki dairesinde yorgan asarken, balkonun demirlerinin kopması sonucu yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel