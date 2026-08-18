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Fatih'te 'aracı üzerime sürdün' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Fatih'te 'aracı üzerime sürdün' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü
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Fatih'te bir yaya ile otomobil sürücüsü arasında 'aracı üzerime sürdün' tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, yayanın arkadaşları da saldırıya katıldı. Otomobil sürücüsü Ömer Tekdemir, kesici aletle yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

FATİH'te bir yaya ile otomobil sürücüsü arasındaki 'aracı üzerime sürdün' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya yayanın arkadaşları da dahil oldu. Otomobil sürücüsünün bıçaklandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mercan Mahallesi Çakmakçılar Yokuşunda 15 Ağustos Cumartesi günü 20.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Tekdemir aracıyla yokuştan indiği sırada yaya olarak yola çıkan bir kişi Tekdemir'e 'Neden aracı üzerime sürüyorsun' diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yayanın yanında bulunan 3 kişi de tkavgaya dahil oldu. 3 saldırgan Tekdemir'in aracına tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırganlardan 1 kişi yanında bulunan kesici aletle Tekdemir'i yaraladı.

BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga bir süre sonra sona ererken, taraflar olay yerinde ayrıldı. Yaralanan Ömer Tekdemir hastanede tedavi olduktan sonra polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.Tartışmanın başlaması ve sürücünün darbedilerek bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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