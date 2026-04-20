FATİH'te Ambulans ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

FATİH'te Ambulans ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
Fatih'te meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü B.R.F. hayatını kaybetti, ambulans şoförü T.K. gözaltına alındı.

FATİH'te ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü B.R.F.(56) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ambulans şoförü T.K.(26), 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Nisan Cumartesi günü saat 22.15 sıralarında Atikali Mahallesi Darüşşafaka Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K.'nın kullandığı ambulans ile B.R.F. idaresindeki 34 YB 1863 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü B.R.F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ambulans şoförü T.K. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. T.K., 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı kabul etti

İran, dünyanın kilitlendiği kararını Pakistan aracılığıyla duyurdu
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu

Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu

Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu
Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar

Kirli oyun çöktü! 38 yabancı kadın...
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

Maç bitti olanlar oldu!