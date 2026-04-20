FATİH'te Ambulans ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

FATİH'te ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü B.R.F.(56) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ambulans şoförü T.K.(26), 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Nisan Cumartesi günü saat 22.15 sıralarında Atikali Mahallesi Darüşşafaka Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K.'nın kullandığı ambulans ile B.R.F. idaresindeki 34 YB 1863 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü B.R.F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ambulans şoförü T.K. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. T.K., 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı