Haberler

Polis dronundan alkol uyarısı: 'Derhal bölgeden ayrılın'

Polis dronundan alkol uyarısı: 'Derhal bölgeden ayrılın'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Kocamustafapaşa'da surların bulunduğu açık alanda alkol içen kişilere, polis dronuyla uyarı anonsu yapıldı. 'Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın' anonsunu duyan kişiler kısa sürede bölgeden uzaklaştı. İstanbul Emniyet Müdürü'nün talimatıyla 39 ilçede kullanılan dronlar, asayiş ve narkotik uygulamalarının yanı sıra orman yangını denetimlerinde de görev yapıyor.

FATİH'te surların bulunduğu açık alanda alkol içen kişilere, polis dronundan "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın" anonsuyla uyarı yapıldı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Uygulama, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri, surların bulunduğu açık alanda alkol içen kişileri dronla tespit etti. Kişilerin bulunduğu noktaya yönlendirilen dronun hoparlöründen, "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın" anonsu yapıldı. Uyarıyı duyan kişiler, kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştı.

39 İLÇEDE KULLANILIYOR

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 39 ilçede kullanılan polis dronları; asayiş ve narkotik uygulamalarının yanı sıra ormanlık alanların denetlenmesi ve yangın riskine karşı yürütülen çalışmalarda da görev alıyor. Geniş alanların havadan kontrol edilmesini sağlayan dronlarla şüpheli durumlar tespit edilerek bölgedeki ekiplere bildiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Girne'de alabora olan geminin yan yatma anı kamerada

Ölüm böyle gelmiş! Kahreden son anları kamerada
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama

Ve beklenen açıklama geldi!

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na veda

Bir devir sona erdi: Messi'den veda
6 aylık macera! Al Hilal, Karim Benzema ile yollarını ayırdı

Takımının gol kralıydı, gönderildi
Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı

Sahilde yaptıkları yok artık dedirtti: Onca insanın arasında...
Abdurrahim Albayrak'tan Camavinga sorusuna olay yanıt

Camavinga sorusuna verdiği cevapla 30 milyon taraftarı heyecanlandırdı
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı