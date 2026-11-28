Fatih'te 36 sahte ikamet izin belgesi bulundu, iş yeri sahibi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih'te bir iş yerine operasyon düzenledi ve 27 zarfta 36 sahte ikamet izin belgesi ele geçirdi. İş yeri sahibi gözaltına alınırken, belgelerin başkalarının kimlik bilgileriyle düzenlenip yabancı uyruklulara gönderildiği belirlendi.
Fatih'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda 36 sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, Saraç İshak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde başkalarına ait kimlik bilgileri kullanılarak düzenlenen sahte ikamet izin belgelerinin farklı illerdeki yabancı uyruklu kişilere gönderildiğini belirledi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi C.C'yi (46) gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda, 27 zarfta başkaları adına düzenlenmiş 36 sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.