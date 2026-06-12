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Fatih'te 3 motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

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İstanbul Fatih'te üç motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İskenderpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 MT 3573, 41 ASK 298 ve 34 DOS 187 plakalı motosikletlerin karıştığı kaza meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan 5 kişi yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
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