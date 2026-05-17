Fatih'te kesinleşmiş 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Fatih'te, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "mala zarar verme" ile "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçlarından hakkında 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve adli para cezasına çarptırılan Faruk F'nin adresi tespit edildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda firari hükümlü, saklandığı evde yakalanarak cezaevine teslim edildi.