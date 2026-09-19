Haberler

Fatih'te 2 ölü, 2 yaralıyla sonuçlanan silahlı kavgada 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te Nuruosmaniye Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmış; savcılık işlemleri sonrası 3 şüpheli de salıverildi.

Fatih'te 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Nuruosmaniye Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin yakalanarak dün adliyeye sevk edilen 12 kişinin cumhuriyet savcılığındaki işlemleri tamamlandı.

Bu kişilerden 6'sı savcılıkça sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli de savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Ayrıca ekipler yaptıkları araştırmalarda maktullerin ağabeyi ile iş yeri sahibi K.E'nin daha önce üçüncü şahıslara karşı işlenen bir dolandırıcılık olayında aynı tarafta şüpheli olduklarını, olayın ardından aralarında anlaşmazlık ve husumet oluştuğunu, meydana gelen olayın da bu husumetten kaynaklandığını belirledi.

Nuruosmaniye Mahallesi'nde bir iş yerine döviz bozdurmak amacıyla gelen kişiler ile iş yeri sahibi K.E. arasında para bozdurma işlemi nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada A.A. (30) ve K.A. (27) olay yerinde hayatını kaybetmiş, E.A. (19) ve B.S. (33) ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş

Döverek öldürülen Didar'la ilgili kahreden detay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Büşra bebeği çadırdan aldı' denilen şüpheli serbest! Gözler Adli Tıp'a çevrildi

Kardeşler onu işaret etmişti! Hakkında karar verildi
İngiltere hükümetinden halka çağrı: Su ve konserve stoklayın

Hükümetten halka çağrı: Su ve konserve stoklamaya başlayın
Video çeken kadın böyle isyan etti: Ben bu çıplaklıktan çok yoruldum

"Ben bu çıplaklıktan çok yoruldum"
Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel prim kararı

Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel karar
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu

İçimizdeki hainler! Kimlikleri tespit edildi
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak