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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 25 Kasım Radyasyon Onkologları Günü dolayısıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

Her yıl kasım ayı "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" ve 25 Kasım "Radyasyon Onkologları Günü" olarak kutlanıyor.

Bu çerçevede, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından radyasyon onkolojisi alanında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul'un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, akşam saatlerinde turuncu renge büründü.

Köprüdeki turuncu renk aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.

Kaynak: AA