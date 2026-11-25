Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Radyasyon Onkologları Günü'nde turuncuya büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin farkındalık etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 25 Kasım Radyasyon Onkologları Günü dolayısıyla akşam saatlerinde turuncu renkle ışıklandırıldı. Köprüdeki aydınlatma sabah saatlerine kadar sürecek.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 25 Kasım Radyasyon Onkologları Günü dolayısıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.
Her yıl kasım ayı "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" ve 25 Kasım "Radyasyon Onkologları Günü" olarak kutlanıyor.
Bu çerçevede, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından radyasyon onkolojisi alanında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul'un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, akşam saatlerinde turuncu renge büründü.
Köprüdeki turuncu renk aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.